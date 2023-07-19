В Кузбассе пропал без вести 46-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Кузбассе пропал без вести 46-летний Вячеслав Федорович Майоров. О поисках мужчины объявили волонтеры отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Сообщается, что кузбассовец не выходит на связь с 15 июля. Он может находиться в поселке Плотниково Промышленновского района, а также в Ленинске-Кузнецком.

Приметы пропавшего: рост 173 см, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Когда мужчину видели в последний раз, на нем были темно-синяя футболка, черные спортивные штаны и черные шлепанцы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Вячеслава Майорова или готов оказать помощь в его поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.