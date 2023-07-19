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НовостиОбщество19 июля 2023 1:47

Первые диагональные пешеходные переходы появились в Новокузнецке

Они обустроены на двух оживленных перекрестах
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

В Новокузнецке на двух оживленных перекрестках появились диагональные пешеходные переходы. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Один диагональный переход оборудован на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кирова. Там установлены пешеходные светофоры, сделаны подходы к пешеходным переходам, уложена тактильная плитка и нанесена разметка с применением холодного пластика.

Второй - на пересечении проспекта Бардина и улицы Кутузова. Там также были обустроены переходы с понижением бордюров, установлены пешеходные светофоры. Кроме того, на перекрестке будет изменена организация дорожного движения: на улице Кутузова выделят дополнительные полосы для поворотов налево.