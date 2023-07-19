50 локаций, салют и концерт Трофима: мэрия Таштагола озвучила программу празднования дня города

Глава Таштагола вместе с депутатами, советом старейшин, руководителями социальной сферы рассмотрели программу празднования дня города.

26 августа в Таштаголе состоится празднование дня города. Мэрия озвучила программу мероприятий на этот день.

Празднование начнется в 10:00 с открытия доски почета «Лучшие люди Таштагольского района - 2023» и мемориальных досок Владимиру Ширяеву и Михаилу Зверкову.

В 10:45 в ДК «Горняк» откроется персональная выставка Любови Арбачаковой. Затем в 11:00 пройдет презентация фильма о Таштаголе, в 11:20 будет представлена юбилейная книга.

В 12:00 традиционно состоится возложение цветов к памятнику Воина-Освободителя.

Центром праздничных мероприятий станет стадион «Горняк». Там запланировано порядка 50 локаций, в том числе работа шорской юрты, выставка «Лики Таштагола», различные мастер-классы.

В 12:20 впервые пройдет парад трудовых коллективов. В 13:00 состоится официальная часть мероприятия, на которой будет представлена новая награда. В 14:30 будут награждены победители конкурса на лучшее благоустройство. В 15:00 состоятся соревнования по волейболу и мини-футболу. В 16:00 выступят юные таланты, а также состоится марафон ползунков.

Концертную программу в 19:30 откроют местные коллективы, также выступят кавер-группа и шоу барабанщиков из Новосибирска, а приглашенной звездой станет Трофим.

Завершится праздничный день салютом.