В Кузбассе семилетний ребенок оказался под колесами автомобиля

Фото: архив "КП"
Фото: Екатерина РОМАНОВА
В Крапивинском округе в ДТП пострадал семилетний мальчик. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГИБДД Кузбасса.
Авария произошла накануне в 16:20 на трассе Чусовитино-Борисово-Каменка-Арсеново. По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt объезжал остановившийся автомобиль и сбил ребенка, который выбежал на дорогу из-за стоящей машины. В результате ДТП 7-летний мальчик получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение.
В Госавтоинспекции отметили, что в июле в Кузбассе возросло количество ДТП с участие несовершеннолетних. С начала месяца уже произошло 36 аварий, в результате которых травмы получили 35 детей. Чаще всего это были наезды на пешеходов и велосипедистов, а также ДТП с участием юных водителей мототехники.