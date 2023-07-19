В Кузбассе семилетний ребенок оказался под колесами автомобиля

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Крапивинском округе в ДТП пострадал семилетний мальчик. Обстоятельства произошедшего рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла накануне в 16:20 на трассе Чусовитино-Борисово-Каменка-Арсеново. По предварительным данным, водитель Chevrolet Cobalt объезжал остановившийся автомобиль и сбил ребенка, который выбежал на дорогу из-за стоящей машины. В результате ДТП 7-летний мальчик получил травмы, ему было назначено амбулаторное лечение.

В Госавтоинспекции отметили, что в июле в Кузбассе возросло количество ДТП с участие несовершеннолетних. С начала месяца уже произошло 36 аварий, в результате которых травмы получили 35 детей. Чаще всего это были наезды на пешеходов и велосипедистов, а также ДТП с участием юных водителей мототехники.