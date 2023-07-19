Кузбассовцы вдвое чаще стали подключать комплексные тарифы, сократив расходы на связь

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

За последний год в Кемеровской области вдвое увеличилось количество подключений так называемых конвергентных пакетов – они объединяют сразу три базовых предложения: домашний интернет, мобильную связь и интерактивный контент. Об этом сообщили в компании «Ростелеком».

Абоненты оплачивают фиксированную сумму за все опции по единому лицевому счету, что оказывается дешевле, чем платить за каждую услугу в отдельности. В результате пользователи региона, по оценкам оператора, ежемесячно экономят на телеком-услугах до 40%.

Как правило, в конвергентных решениях собраны самые необходимые для современного пользователя услуги: безлимитный домашний интернет, голосовая связь и 4G, пакет ТВ-каналов и онлайн-кинотеатр Wink. При этом на один лицевой счет можно подключить до пяти сим-карт, например, для всей семьи.

- Востребованность конвергентных предложений в Кузбассе объясняется возможностью подключить услуги с заметной выгодой и пользоваться ими с максимальным удобством. Таким образом абонент через оператора связи сразу закрывает все цифровые потребности для себя и своих близких, при этом эффективно оптимизирует расходы на digital-сервисы каждый месяц. Контролировать все услуги можно на любом устройстве в личном кабинете, - рассказал директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала «Ростелеком» Дмитрий Германовичус.