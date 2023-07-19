В Кузбассе создадут мультибрендовый сервисный центр белорусской спецтехники

Фото6 пресс-служба АПК.

В Кузбассе создадут мультибрендовый сервисный центр по продаже и обслуживанию белорусской спецтехники. Такая договоренность достигнута с представителями Республики Беларусь, которые посетили наш регион с рабочим визитом.

Рассматривается несколько вариантов размещения центра, в том числе на территориях опережающего развития.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, белорусская техника задействована во многих отраслях, в том числе работает на наших угледобывающих и сельскохозяйственных предприятиях, в сфере ЖКХ.

- Новый мультибрендовый центр позволит не только проводить оперативное техобслуживание, но и приобретать необходимую технику, запчасти к ней в одном месте и по ценам заводов-производителей, — отметил глава региона.

Кроме того, в ходе заседания стороны договорились о запуске второй очереди сервисного центра БЕЛАЗа. Строительство планируется начать уже в этом году. Первый Центр технической поддержки начал работу в августе 2020 года в Белове.

Также были обозначены перспективы поставки автобусов, трамваев и троллейбусов из Беларуси и открытия в регионе производства белорусского пассажирского транспорта.