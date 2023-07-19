Новая дебетовая карта от РСХБ компенсирует траты на продукты

Фото: ОАО Россельхозбанк.

«Аппетитная карта» - новый карточный продукт от Россельхозбанка с бесплатным обслуживанием - предоставит своим владельцам повышенный кешбэк, который компенсирует частично или полностью затраты на продукты питания.

Дополнительный кешбэк под названием «Вкусные баллы» начисляется за покупки в продуктовых магазинах, супермаркетах, булочных и магазинах фермерских товаров. Также Веккусные баллы начисляются за покупки на маркетплейсе фермерской продукции Свое Родное, где можно найти широкий выбор натуральных продуктов от местных производителей по всей России.

Повышенный кешбэк начисляется ежемесячно и его уровень зависит от объема трат по «Аппетитной карте»:

• за траты до 15 тысяч рублей в месяц Вкусными баллами начисляется 1% от покупок;

• от 15 до 25 тысяч — 3%;

• от 25 до 50 тысяч — 5%;

• от 50 до 75 тысяч — 10%;

• от 75 тысяч — 15%, но не более пяти тысяч рублей в месяц.

При этом помимо бонусных «Вкусных баллов» обладатели дебетовой «Аппетитной карты», смогут на стандартных условиях получать обычный кешбэк баллами «Урожай» за все совершенные покупки в размере до 15% от суммы транзакции.