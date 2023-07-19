В кемеровскую поликлинику поступило новое оборудование

Фото: пресс-служба АПК.

В кемеровскую поликлинику № 5 имени Л.И. Темерхановой поступил лор-комбайн стоимостью 2,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Средства на покупку выделены из областного бюджета. Новое оборудование позволяет проводить диагностику и лечение, в том числе выявлять онкологические патологии на ранней стадии.

Губернатор Кузбасса отметил, что в регионе ведется масштабное переоснащение больниц для того, чтобы каждый кузбассовец мог получить по месту жительства максимально полный комплекс услуг: от диагностики до лечения.

Напомним, что кемеровская поликлиника № 5 является одной из самых крупных в городе: в ней обслуживается более 94 тысяч пациентов. Ежегодно с лор-заболеваниями в медучреждение обращаются более 22 тысяч человек. В весенне-осенний период, когда хронические болезни обостряются, за смену врачи-оториноларингологи принимают до 127 пациентов.