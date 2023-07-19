«Алло! Вас хорошо слышно»: на Южном в Кемерове усилено качество сети

Фото: ПАО МегаФон.

Жители новостроек на Южном теперь обеспечены интернетом четвертого поколения и устойчивой голосовой связью. Скорость передачи данных здесь достигает 75 Мбит/с, кроме того, расширилась территория действия технологии цифровых звонков VoLTE, которая отличается кристально чистым звуком и возможностью пользоваться интернетом во время разговора.

В радиус действия нового телеком-объекта попадает не только жилой микрорайон, но и средняя общеобразовательная школа №14, торговые центры, несколько детских садов, стадион, а также мичуринские сады АО «Кокс», «Медик», «Новый Южный». Расширение инфраструктуры помогло снять нагрузку с существующих базовых станций в этом районе.

По данным компании, в обновленной сети абоненты стали чаще звонить и скачивать больше информации. За неделю с момента запуска базовой станции голосовой трафик в этом районе увеличился в 6 раз. Кроме того, ежедневно абоненты МегаФона используют около 850 гигабайт информации.

В будни пик активности абонентов приходится на период с 20.00 до 01.00 – объем трафика доходит до 40 тысяч Мбайт в час. А в выходные клиенты пользуются интернетом с 11.00 и до самого утра – так в 5 часов утра здесь качают до 18 тысяч Мбайт информации.

- Мобильная сеть МегаФона развивается вместе с городом: мы принимаем во внимание строительство жилых комплексов, торговых центров, социальных учреждений. Наши инженеры тщательно отслеживают качество связи на всей территории Кемерова и при необходимости модернизируют или запускают новые телеком-объекты, там, где это действительно необходимо, – рассказал директор Кемеровского отделения МегаФон Александр Малов.