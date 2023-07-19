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НовостиПроисшествия19 июля 2023 10:03

Кемеровчанка может на 20 лет лишиться свободы за подработку в интернете

Женщина была оператором интернет-наркомаркета
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове в суд передано дело, обвиняемой по которому проходит 39-летняя женщина, работавшая оператором интернет-наркомаркета. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщина курировала работу закладчиков и привлекала на работу новых. Так, в ее обязанности входили рассказ об условиях «работы», определение районов для тайников, переговоры с покупателями об оплате и условиях продажи. Кроме того, женщина принимала решение о выплате вознаграждения наркокурьерам.

С декабря 2021 по сентябрь 2022 года оператор вовлекла в криминальный бизнес семерых закладчиков, которые сейчас тоже являются фигурантами уголовных дел.

Всего в составе организованной группы было совершено 42 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. У самой кемеровчанки оперативники нашли около 40 граммов запрещенных веществ.

На время следствия женщина была заключена под стражу. Теперь кемеровчанке грозит до 20 лет лишения свободы.