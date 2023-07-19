Житель Кузбасса поджег чужой автомобиль и сам получил ожоги

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Новокузнецке будут судить 30-летнего прокопчанина, который поджег чужой автомобиль и в результате сам получил ожоги. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ЧП произошло в марте этого. Ночью во дворе дома загорелся автомобиль «Хонда ЦРВ». Владелец машины быстро потушил огонь, однако иномарка все равно серьезно пострадала – у нее оказались повреждены капот, передние и задние двери, а также внутренние агрегаты.

Специалисты МЧС пришли к выводу, что причиной возгорания стал поджог. Вскоре полицейские задержали преступника. Им оказался житель Прокопьевска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Мужчина сообщил, что пошел на преступление по просьбе знакомого, однако эта версия не нашла подтверждения. Следователи установили, что прокопчанин заранее купил бензин на заправке и специально приехал в Новокузнецк, чтобы поджечь машину. При этом во время поджога у мужчины загорелись одежда и маска на лице, поэтому ему пришлось бежать, бросив на месте обгоревшую одежду и канистру.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.