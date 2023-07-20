21 июля инспекторы ГИБДД проведут в Кемерове рейды на дорогах

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 21 июля, в Кемерове пройдут мероприятия, приуроченные к Единому дню безопасности. Об этом рассказали в городской ГИБДД.

Массовые проверки водителей будут направлены на пресечение различных видов нарушений, в том числе неправильную перевозку детей, непредоставление преимущества в движении пешеходам, выезда на встречную полосу и других.

В ведомстве призвали автомобилистов уделить особое внимание детям на дорогах. Водителям следует заранее снижать скорость, проезжая мимо школ и детских садов, а также при подъезде к пешеходным переходам и во дворах. Помимо этого, водителям-родителям ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами безопасности юных пассажиров.