В Кемерове пройдет акция «Встречная полоса»

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В Кемерове с 24 по 30 июля пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Цель мероприятия – предупреждение и пресечение правонарушений, связанных с выездом на встречную полосу. В рамках профилактической акции наряды ДПС будут патрулировать места, где произошли ДТП по причине нарушений водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения машин.

В ведомстве напомнили, что согласно санкциям ст. 12.15 КоАП РФ выезд на встречную полосу может грозить штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей, либо штрафом 5000 рублей или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение водитель может быть лишен прав на один год, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами автмообилисту грозит штраф в размере 5000 рублей.

Согласно санкциям ст. 12.16 КоАП РФ движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением влечет наложение штрафа в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение водитель будет лишен права управления сроком на 1 год, а в случае фиксации специальными техническими средствами на водителя будет наложен штраф в размере 5000 рублей.

- В этом году территории Кемерова произошло 14 дорожно-транспортных происшествий по причине нарушения водителями правил обгона, выезда на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. В данных ДТП 21 человек получил травмы, один – погиб, - сообщил заместитель начальника ОГИБДД города Сергей Белов, призвав водителей строго соблюдать правила дорожного движения.