В Кузбассе стартовала кормозаготовительная кампания

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе сельские территории приступили к заготовке сена и сенажа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства.

С площади около 15 тысяч гектаров на данный момент заготовлено 6 тысяч тонн сена и более 12 тысяч тонн сенажа.

По словам губернатора Кузбасса, заготовка кормов для животноводческих хозяйств позволит не снижать объемов производства мясной и молочной продукции.

- Перед сельхозпроизводителями региона стоит задача обеспечить кузбассовцев качественным и свежим продовольствием. Мы поддерживаем животноводческие хозяйства, которые занимаются разведением и селекцией. Как следствие — растет продуктивность скота, с каждой коровы мы получаем больше молока, — отметил он.

Всего для зимовки скота нужно заготовить не менее 105 тысяч тонн сена, 310 тысяч тонн сенажа, 120 тысяч тонн силоса, 35 тысяч тонн соломы.