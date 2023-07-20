Свое Фермерство может стать ведущим «цифровым рынком» сельхозживотных

Фото: ОАО Россельхозбанк.

Маркетплейс сельскохозяйственных товаров Свое Фермерство от Россельхозбанка может закрепить за собой звание главного цифрового рынка сельскохозяйственных животных в стране. На сегодняшний день у платформы нет аналогов в России по количеству товарных предложений в категории животноводство. Так, за последний год число поставщиков сельскохозяйственных животных на маркетплейсе выросло более чем в 10 раз и достигло показателя в 800 организаций по всей стране.

Платформа предоставляет не только предложения о покупке самих животных, но и племенные репродукторы, которые входят в Государственный племенной регистр. На сегодняшний день на маркетплейсе представлено более 400 таких организаций, занимающихся разведением как крупного рогатого скота (КРС), так и пушных зверей и оленей.

Также на платформе аграрии могут закрыть все свои потребности в сопутствующих товарах: подобрать корма, найти ветеринара или оборудование. Здесь же представлены агросервисы для повышения эффективности бизнеса и способы их подключения, в том числе телеветеринария, учет и отслеживание КРС, мониторинг рождения телят, сервисы по управлению стадом, решения и для рыбоводов и другие.

- Мы ожидаем, что направление животноводства в дальнейшем будет развиваться еще более активными темпами, а маркетплейс Свон Фермерство прочно закрепит за собой звание главного цифрового рынка сельскохозяйственных животных в стране, - сказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.