Семья из Кузбасса пострадала при взрыве баллона с газом на курорте в Алтайском крае

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

На Яровом при взрыва баллона с газом пострадали пятеро кузбассовцев, в том числе трое детей. Подробности происшествия сообщили в СК РФ по Алтайском краю.

ЧП произошло в палаточном лагере, где остановились туристы – семья из семи человек. Утром 19 июля, когда взрослые стали готовить еду на портативной газовой колонке, произошел взрыв. В результате пострадали пятеро человек, в том числе трое детей. По данным региональной прокуратуры, женщина и трое несовершеннолетних получили ожоги различной степени тяжести. Все они доставлены в Славгородскую ЦРБ, двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело статье причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ).