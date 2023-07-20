Начал работу колл-центр прямой линии губернатора Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе начал работу кол-центр прямой линии губернатора Сергея Цивилева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Чтобы задать главе региона вопрос, необходимо позвонить по телефону 8 (3842) 900-399. Нужно будет назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Вопросы принимаются в будние дни с 14:00 до 17:00, а 26 июля — с 09:00 и до завершения прямой линии.

Напомним, что прямая линия пройдет в среду, 26 июля. Она будет транслироваться в эфире телеканалов «Кузбасс 1», «Сибирь-24» и «Россия 24», а также на радиостанции «Кузбасс FM». Кроме того, эфир можно будет посмотреть на официальной странице губернатора Сергея Цивилева в «ВКонтакте». Начало в 12.00

Задать вопросы также можно на платформе «Кузбасс Онлайн» или в мобильном приложении.