В Кузбассе 12-летний подросток ушел с дачи и пропал

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новокузнецке в полицию обратилась горожанка с заявлением о пропаже 12-летнего сына. По словам женщины, мальчик, никого не предупредив, ушел с территории дачи и к ночи так не вернулся.

Полицейские начали поиски ребенка и вскоре выяснили, что последний раз школьника видели с приятелем, дача которого находится по соседству. Полицейские приехали к парню домой и нашли там пропавшего подростка. Школьник рассказал, что во время сбора ягод с мамой он пошел погулять и встретил знакомого, который пригласил его к себе в гости. У него он и остался на ночлег.

- Полицейские составили в отношении мамы мальчика протокол. Кроме того, в отношении подростка решается вопрос о постановке на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.