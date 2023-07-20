В Кемерове полностью перекроют Университетский мост

Фото: Александр ЧАРИНЦЕВ.

В Кемерове утром 23 июля для временного движения откроются часть улицы Гагарина и участок на улице Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина. На первой водители смогут ездить от улицы Шорникова до улицы Терешковой, а на «Сибиряках» - от улицы Мичурина до Крутой, включая мост через Искитимку. Об этом вечером, 20 июля, сообщил глава города Дмитрий Анисимов.

Одновременно с открытием моста на улице Сибиряков-Гвардейцев будет полностью перекрыт Университетский мост. Напомним, сейчас ведется его капитальный ремонт и рабочие уже подошли к тем этапам, которые требуют полного перекрытия дороги. Как и было обещано, их откладывали до открытия временного движения по Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина. Восстановить изношенные конструкции моста мостостроителям предстоит в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее глава города говорил, что перед мостостроителями поставлена задача уложиться с ремонтом, который требует перекрытия движения, в те же 69 дней, которые ушли на ремонт Красноармейского моста, а еще лучше - и вовсе уменьшить этот срок.

К слову, cрок выполнения капитального ремонта моста по контракту - ноябрь 2023 года. Он включает в себя не только работы на поверхности, но и в подмостовом пространстве.