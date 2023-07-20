В Кузбассе началась акция «Первое сентября - каждому школьнику»

В кузбасской акции ежегодно принимают участие более шести тысяч многодетных малообеспеченных семей. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе началась ежегодная областная акция поддержки семей в подготовке детей к новому учебному году. Многодетные семьи, чей доход на человека ниже прожиточного минимума (13081 руб.) получат специальные денежные сертификаты проекта «Первое сентября - каждому школьнику». Номинал сертификата рассчитан на пять-десять тысяч рублей, сумма зависит от количества детей в семье: многодетные и малообеспеченные семьи получают сертификаты номиналом пять тысяч рублей, а семьи, где воспитываются четыре и более школьников, - десять тысяч рублей.

Полученные средства родители смогут потратить на покупку одежды, обуви и канцелярии.

Как отметили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в этом году в традиционной областной акции примут участие более шести тысяч многодетных малообеспеченных семей. На помощь в подготовке к новому учебному году из регионального бюджета направлено свыше 32,3 миллиона рублей.

Областная акция «Первое сентября - каждому школьнику» проходит в Кузбассе уже 22 года