Кузбассовцы подали более десяти тысяч заявок на газификацию с начала 2023 года

более десяти тысяч кузбассовцев захотели подключиться к газу с начала года. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В рамках программы социальной газификации в Кузбассе до конца 2024 года в 20 населенных пунктах региона планируют построить внутримуниципальные сети газоснабжения, что позволит подключить к газу около 20 тысяч домовладений. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. Только до конца 2023 года в регионе планируется построить более 120 километров газораспределительных сетей, что даст техническую возможность подключения до 4,5 тысячи домов. В настоящее время такие сети активно прокладываются в Кемерове, Топках и Юрге.

К 2031 году в регионе планируют перевести на газ в общей сложности 39 тысяч домовладений и 100 котельных в 27 городах и поселках региона.

- В соответствии с поручением Президента России Владимира Владимировича Путина газовые сети до границ земельного участка жителей газифицированных населенных пунктов проводятся бесплатно. Для нашего региона это очень актуально - кузбассовцы активно подключаются к программе социальной газификации. При этом предусмотрена поддержка на переоборудование для кузбассовцев из числа льготников, - подчеркнул глава региона Сергей Цивилев.

Сумма компенсации затрат на подключение к газу может составить до 135 тысяч рублей. Чтобы оформить компенсацию, нужно обратиться в местные органы социальной защиты.