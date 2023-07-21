В Кузбассе будут судить санитарку за смерть двухлетнего ребенка в санатории

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемеровской области перед судом предстанет санитарка одного из туберкулезных санаториев региона, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Подробности происшествия рассказали в Следственном управлении СК России по Кузбассу.

Так, следователи выяснили, что в мае текущего года 45-летняя женщина, находясь на рабочем месте, не стала сопровождать двухлетнюю пациентку в туалетную комнату и оставила девочку там без присмотра, а это нарушает требования должностной инструкции. Помимо этого, санитарка знала, что в уборной расположен бак с дезраствором, но не придала этому значения.

В результате некоторое время спустя маленькую пациентку санатория обнаружили без признаков жизни в той самой емкости с дезинфицирующим средством. Прибывшие на место происшествия медики смогли лишь констатировать смерть малышки.

В отношении горе-санитарки возбудили уголовное дело, расследование которого уже завершено. Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает три года лишения свободы.