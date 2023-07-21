Фото: СГК Кузбасса.

В Кемерове ограничат движение транспорта на двух участках улицы Красноармейской в связи с ремонтом теплосетей. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Так, с 21:00 пятницы, 21 июля, до 6:00 понедельника, 24 июля, будет полностью перекрыто автомобильное движение по улице Красноармейской в районе дома №116. Специалисты будут реконструировать тепловую сеть с подземным переходом через проезжую часть. Объехать закрытый участок можно будет по улицам Рукавишникова, Коммунистическая и Черняховского.

Также будет частично ограничено движение по улице Красноармейской в районе дома №93 - пересечение с проспектом Кузнецким. С 22:00 пятницы, 21 июля, до 17:00 субботы, 22 июля, там будут вестись неотложные ремонтные работы на подземных коммуникациях тепловой сети.

- Приносим извинения за доставленные неудобства. Но работы проводить надо. Чтобы минимизировать проблемы в организации дорожного движения на Красноармейской, работы спланированы на выходные дни, - отметили в СГК, призвав автомобилистов обращать внимание на временные дорожные знаки.