Заготовку кедрового ореха в Кузбассе можно будет начать с 14 августа

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе с 14 августа можно будет начать заготавливать кедровый орех. Об этом сообщил замгубернатора по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов.

По мнению специалистов лесного хозяйства, к этому времени шишки достигнут максимальной спелости, поэтому их сбор никак не навредит кедрам, ведь спелые шишки легко отделяются от веток и могут даже сами опадать от резких порывов ветра. К слову, сбор шишек с земли является самым экологичным способом, поскольку не приносит вреда деревьям.

- Этот год для кедра ожидается не очень урожайным, по специальной 5-балльной шкале он оценивается в 2-2,5 балла, - отметил Андрей Панов.

Он также добавил, что к охране кедрачей лесничие будут привлекать полицейских, чтобы предотвратить браконьерскую заготовку ореха.

Замгубернатора напомнил, что за сбор ореха ранее установленных сроков нарушители привлекаются к административной ответственности по статье 8.25 ч. 3 КоАП и наказываются штрафом до 500 рублей (граждане) и до 10 тысяч рублей (юрлица). Незаконно собранный орех у них конфискуется.