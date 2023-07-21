В Кузбассе пожарные спасли из горящего дома шестерых человек

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в Юрге загорелась квартира в одной из многоэтажек. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

Когда к горящему дому приехали первые пожарно-спасательные подразделения, квартира на втором этаже горела открытым пламенем, в подъезде был сильный дым. Один из жильцов помог выбраться из полыхающей комнаты хозяину.

- Бойцы в составе звеньев газодымозащитной службы незамедлительно приступили к разведке, в ходе которой были спасены 6 человек. С использованием специальных спасательных устройств огнеборцы вывели спасенных по лестничным маршам, - сообщили в пресс-службе.

Еще 23 человека эвакуировались из задымленного подъезда самостоятельно. Медицинская помощь никому из жильцов не требовалась.

В результате пожара обгорела комната на площади 18 квадратных метров и оконный блок в соседней квартире. По предварительным данным, причиной ЧП стала неосторожность при приготовлении пищи.