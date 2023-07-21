В Кемерове впервые пройдут чемпионат и первенство России по мотокроссу

Фото: Федерация мотоциклетного спорта КО

На выходных, 22 и 23 июля, в Кемерове пройдут всероссийские соревнования по мотокроссу. 350 спортсменов со всей страны будут поднимать пыль с трамплинов на мотокроссовой трассе в районе горнолыжного комплекса «Люскус» (правобережная часть Кемерова, за деревней Красная).

22 июля в 12:00 состоится торжественная церемония открытия чемпионата. За два дня соревнований будет проведено 4 серии заездов по классам.

А пока спортсмены будут преодолевать 1700 метров по пересеченной местности с трамплинами, крутыми подъемами и спусками, для зрителей, как обещают организаторы, будет устроена пенная вечеринка, яркая шоу-программа и бесплатный розыгрыш мотоцикла.

Важно, что в связи с проведением соревнований будет изменено дорожное движение на участке ул. Ноябрьская. С 20:00 21 июля до 18:00 23 июля будет ограничена стоянка транспорта, а также снижена максимальная скорость движения до 40 км/ч вдоль трека по мотокроссу. По адресу ул. Ноябрьская, 70/4 (развлекательный комплекс «Золотой берег») будет организован временный пешеходный переход с установкой необходимых дорожных знаков.