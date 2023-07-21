В Кемерове семь автобусов изменят схему движения из-за перекрытия улицы Красноармейской

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 21:00 пятницы, 21 июля, до 06:00 понедельника, 24 июля, семь автобусных маршрутов поедут по другой схеме из-за перекрытия улицы Красноармейской на участке от улицы Черняховского до улицы Рукавишникова. Об этом предупредили в УЕЗТУ. Напомним, что участок в районе дома №116 будет перекрыт из-за ремонта теплотрассы.

Схема движения изменится у следующих автобусных маршрутов:

- №3 «д.п. Комсомольский – КОАО Химпром» при движении от д.п. «Комсомольский» без изменения. При движении от остановки «КОАО Химпром»: просп. Советский, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина и далее по маршруту;

- №5 «КЭМЗ — п. Урицкого»: остановка «КЭМЗ», просп. Кузнецкий, просп. Советский, ул. Кирова, ул. Красноармейская и далее по маршруту, в обратном направлении без изменений;

- №9 «КЭМЗ — Сельхозкомплект»: при движении от остановки «КЭМЗ» без изменения. При движении от остановки «Сельхозкомплект»: просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий, остановка «КЭМЗ»;

- №42 «Сельхозинститут — Губернский рынок» при движении от остановки «Сельхозинститут»: ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Красноармейская, ул. Карболитовская. При движении от ост. «Губернский рынок»: просп. Советский, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина и далее по маршруту;

- №148 «КЭМЗ – с.о. Маручак»: остановка «КЭМЗ», просп. Кузнецкий, просп. Советский, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская и далее по маршруту. При движении из с.о. «Маручак»: ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий, остановка «КЭМЗ»;

- №204 «КЭМЗ – с.о. Октябрьские»: остановка «КЭМЗ», просп. Кузнецкий, просп. Советский, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина и далее по маршруту. При движении из с.о. «Октябрьский» без изменения;

- №119/125 «ТРК Променад 2 – с.о. Семеновка – д. Креково» при движении от остановки «ТРК Променад 2»: ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Красноармейская и далее по маршруту. При движении из д. Креково: ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская и далее по маршруту.

Кроме того, изменится схема движения двух троллейбусных маршрутов (в прямом и обратном направлениях):

- №4 «д.п. Комсомольский – ОАО Азот»: ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Советский до остановки «ул. Кирова»; - №7 «д.п. Шалготарьян – Губернский рынок»: ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Советский до остановки АО «КЭТК».

Фото: УЕЗТУ.

Также 22 и 23 июля будет организован дополнительный автобусный маршрут №16А «Остановка Кристалл – ОАО Азот», который поедет по следующим схемам:

- в прямом направлении: остановка «Кристалл», ул. Красноармейская, ул. Дзержинского, ул. Кирова, ул. Красноармейская, ОАО «Азот»; - в обратном направлении: ОАО «Азот», ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ул. Мичурина, остановка «Кристалл».