В кузбасские больницы поступили 24 новых автомобиля

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе 12 больниц, расположенных в малых городах и отдаленных территориях, получили новые проходимые автомобили УАЗ- 2206. Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

Всего в медицинские учреждения поступило 24 новых автомобиля. Пять из них были отправлены в Прокопьевскую районную больницу, четыре — в Ленинск-Кузнецкую, три — в Гурьевскую. По два новых УАЗа получили Промышленновская и Яйская районные больницы, а также Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова, в структуру которой входят врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты на территории округа. Кроме того, по одному автомобилю УАЗ было отьправлено в Яшкинский филиал Кемеровской городской клинической больницы № 4, Кемеровскую клиническую районную больницу им. Б.В. Батиевского, Осинниковскую городскую больницу, Беловскую, Крапивинскую и Таштагольскую районные больницы.

На приобретение транспорта в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» из федерального и областного бюджетов было выделено 35 млн рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что в регионе планомерно обновляется автопарк больниц в малых городах и сельских территориях.

- Новые машины улучшенной проходимости позволят врачам и фельдшерам оперативно оказывать медицинскую помощь, так как некоторые населенные пункты находятся в десятках километров от учреждений здравоохранения, — отметил глава региона.