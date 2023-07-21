В кузбасском городе сосед напал с ножом на пенсионерку. Фото: Иван ВИСЛОВ

73-летняя жительница Прокопьевска из-за проблем со здоровьем нуждается в регулярной посторонней помощи. Всегда выручала пенсионерку и выполняла все дела по хозяйству ее соседка.

Но история помощи закончилась тем, что испуганная пенсионерка, случайно встретившись с участковым на улице, рассказала ему, как осталась без 2000 рублей.

Накануне вечером 34-летняя соседка пришла к женщине не одна, а со своим мужем, который начал требовать от бабушки деньги. Получив отказ, он схватил кухонный нож. Пенсионерка отдала злоумышленнику 2000 рублей и от шока даже не смогла сразу позвонить в полицию.

Сейчас подозреваемый 35-летний прокопчанин, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности, задержан. К моменту задержания похищенные деньги он успел потратить на алкоголь. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.