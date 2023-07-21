Прокуратура Кузбасса выявила нарушения в качестве холодной воды

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Прокуратура выявила нарушения в качестве холодной воды в селе Бедарево Новокузнецкого муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба областного ведомства.

В мае этого года были взяты пробы питьевой воды, которые показали отклонение качества от установленных санитарно-гигиенических норм. Прокурор вынес представление руководителю ресурсоснабжающей организации, после этого была водозаборные скважины, резервуары для воды, а также разводящие сетей водоснабжения были промыты и дезинфицированы.

- В целях контроля качества выполненных работ после проведенных мероприятий произведен дополнительный отбор воды, по результатам которого отклонений от санитарно-эпидемиологических норм не установлено, - отметили в прокуратуре Кузбасса.