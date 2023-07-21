В Кемерове введут ограничения для транспорта из-за ночного легкоатлетического забега

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове ограничат стоянку и движение автомобилей в связи с проведением ночного легкоатлетического забега «Светлячки». Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Спортивное мероприятие пройдет 22 июля. Участникам предстоит преодолеть три дистанции - 1км, 5км, 10км – которые будут проложены по дороге-дублеру проспекта Притомского со стороны кассационного суда до здания спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» и далее по набережной Московской площади.

Временные ограничения для автомобилей вводятся в период с 15.00 субботы, 22 июля, до 01.00 воскресенье, 23 июля. В это время будет действовать запрет на стоянку машин по дороге-дублеру проспекта Притомского (на участке от ул. 5-я Заречная до Московской площади) и на заездах к парковке около спорткомплекса «Кузбасс-Арены». Также закроют для движения участок дороги у пешеходного бульвара, въезды на территорию спорткомплекса «Кузбасс-Арена» и ледового дворца «Кузбасс».