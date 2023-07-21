Врач из Кузбасса перевела мошенникам 1,6 млн рублей

Врач из Кузбасса под давлением мошенников оформила кредит в мобильном приложении банка и перевела злоумышленникам 1,6 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новокузнечанка, работающая в местной больнице, оформила кредит и перечислила аферистам 1,6 млн рублей.

Посредством мессенджера ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником банка. Он начал запугивать женщину, будто кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Мошенник настаивал, что необходимо срочно оформить «зеркальный» займ, деньги с которого стоит перевести на «безопасный» счет.

«Зеркальный кредит» – это мошенническая схема, предложение самостоятельно через мобильное приложение банка официально оформить кредит, так как это якобы перекроет доступ злоумышленникам, и они уже не смогут оформить ничего на ваше имя.

На такой обман купилась и новокузнецкий врач. Она под диктовку неизвестного оформила кредит в мобильном банке, после обналичила деньги и перевела их по оставленным мошенником реквизитам.

На следующий день женщина обратилась в отделение банка, где ей объяснили, что ее обманули, так как сотрудники кредитно-финансовых учреждений никогда не звонят и не пишут в мессенджерах, не просят о переводе денег на сторонние счета.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Известно, что номера телефонов, с которых злоумышленники звонили местной жительницей, зарегистрированы в Москве.