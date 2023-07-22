Власти Кузбасса разрешили отстрел двух вышедших к людям медведей

Фото: архив "КП". Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте департамента по охране объектов животного мира Кузбасса появились два решения «о регулировании численности охотничьих ресурсов», согласно которым разрешен отстрел двух бурых медведей трех и пяти лет.

- Срок проведения мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов с 20 июля 2023 г. по 22 июля 2023 г. Разрешенные орудия охоты: охотничье огнестрельное оружие в соответствии с установленными Правилами охоты, - уточняется в решениях.

Так, причиной для отстрела трехлетнего мишки является неоднократное его появление в деревне Усть-Хмелевка, поселке Новоподиково, а также нападение косолапого на пасеки и жилые строения. В связи с этим возникает угроза жизни и здоровью граждан. Второй медведь регулярно выходил к границам поселка Шерегеш, промышленным объектам, в связи с чем также существовал риск возникновения угрозы жизни и здоровью граждан.