В Кузбассе за неделю подорожали картофель, бензин и перелеты

Фото: архив "КП". Фото: Елена КРИВЯКИНА

За последние дни в Кузбассе вновь подорожали некоторые товары и услуги, при этом ряд продуктов подешевели. Данные предоставил Кемеровостат.

За прошедшую неделю в регионе значительно подорожали картофель (+21,2%), капуста (+8,4%), бананы (+4,9%), морковь (+4,2%), детское фруктовое питание и неразделанная рыба (+3,2%), яблоки (+3,1%) и помидоры (+2,6%).

Кроме того, выросла и стоимость полета в эконом-классе - на 2,2%, а также проживание в гостиницах - на 1,3%.

Помимо этого, продолжают расти цены на бензин. Так, за один литр АИ-92 теперь в среднем нужно заплатить 46,93 рубля (на 0,9% больше), АИ-95 – 50,73 рубля (на 0,8% больше), АИ-98 – 61,94 рубля (на 1,2% больше).

Однако некоторые продукты и непродовольственные товары, наоборот, подешевели. Среди них огурцы (-13,2%), сосиски (-4,9%), вареная колбаса (-3,7%), мясное детское питание (-3,5%) и шампунь (-3,9%).