В Кузбассе продолжается расследование дела о безвестном исчезновении трех подростков

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Следственные органы Кузбасса продолжают расследовать уголовное дело по факту пропажи трех юношей в Междуреченске при спуске с пика Поднебесный.

Напомним, 28 июня при спуске тургруппы с пика три подростка - Алексей Евсеев 2010 года рождения, Даниил Вагин 2009 года рождения, Вячеслав Корягин 2008 года рождения - ушли вперед, но в приют «Рубановский» так и не вернулись. На данный момент их местонахождение все еще не установлено, связи с ребятами нет.

На момент пропажи Алексей Евсеев был одет в темно-синюю футболку, черные шорты, серые кроссовки, Вячеслав Корягин - в серую футболку, черные штаны, серые кроссовки, а Даниил Вагин - в синюю футболку камуфляжной расцветки, черные шорты и бело-синие кроссовки.

Сейчас поисково-спасательная группа вместе с замруководителя СУ СК по Кемеровской области Алексеем Ткачом и следователем-криминалистом криминалистического сопровождения следствия по СФО осмотрели туристические маршруты пика Поднебесный на площади около восьми квадратных километров и русло реки. Кроме того, с использованием квадрокоптера с тепловизором осмотрены непроходимые места, с вертолета осмотрена пограничная с Хакасией лесополоса.

- Проведение мероприятий, направленных на установление местонахождения подростков, не прекращается и ведется в непрерывном режиме. Следственным путем отрабатываются все возможные версии исчезновения мальчиков, - сообщили в СК по Кузбассу.