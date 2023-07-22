Жительница Кузбасса продавала дом, но сама лишилась крупной суммы

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Анжеро-Судженске в полицию обратилась 58-летняя горожанка, которая рассказала, что лишилась 110 000 рублей. Подробности происшествия рассказали в МВД по Кузбассу.

Как удалось выяснить полицейским, женщина решила продать дом и выставила соответствующее объявление на одном из сайтов. Спустя некоторое время ей позвонил якобы потенциальный покупатель, который изъявил желание приобрести недвижимость и даже готов был внести предоплату. Собеседник дамы попросил ее продиктовать номер карты и назвать код, который пришел в сообщении. Ни о чем не подозревая, жительница Кузбасса так и сделала. В результате чуть позже она обнаружила пропажу крупной суммы со своей банковской карты.

Сейчас оперативники устанавливают личность звонившего. Уже известно, что номер, с которого поступил звонок, зарегистрирован в Челябинской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже, по которому злоумышленник может лишиться свободы на шесть лет.