Двое пенсионеров пропали в Кузбассе

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс»/ ВКонтакте.

В двух городах Кузбасса без вести пропали двое пенсионеров. Волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс» попросили помощи в их поисках.

Александр Алексеевич Афонасьев 1957 года рождения из Кемерова пропал накануне - ушел в неизвестном направлении. Может также находиться в городе Березовский. Мужчина ростом 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза голубые.

На момент исчезновения был одет в голубую рубашку, черные спортивные штаны и синие кеды.

Карташов Александр Петрович 1956 года рождения из города Тайга пропал еще 3 июля, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина ростом 167 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы седые. Из особых примет - носит бороду.

Фото: «Лиза Алерт Кузбасс»/ ВКонтакте.

На момент исчезновения Александр Карташов был одет в черную куртку, темно-синие штаны и темные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении каждого из мужчин или готов присоединиться к поискам, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.