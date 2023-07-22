Кузбасские врачи удалили две огромные опухоли у двух пациентов

Фото: телеграм-канал Дмитрия Беглова.

Специалисты ККОД им. М.С. Раппопорта спасли жизнь двум жительницам Кузбасса и удалили у них две гигантские опухоли. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

В случае с 47-летней женщиной обратиться вовремя к врачам ей помешало сопутствующее заболевание. В итоге к гинекологу пациентка пришла, когда опухоль яичника уже достигла 20 килограммов и начала срастаться с брюшиной. Несмотря на внушительный объем вмешательства, операция прошла успешно. Отмечается, что опухоль достигла в диаметре 50 сантиметров!

Во втором случае к врачам обратилась 64-летняя жительница Кузбасса, которая не ходила к гинекологам более 15 лет и пришла в больницу, только когда наклониться мешал большой живот. За это время опухоль матки разрослась в диаметре до 55 сантиметров! Чтобы удалить злокачественное новообразование, к операции подключились онкологи сразу трех отделений. Отмечается, что опухоль распространилась по всему малому тазу, плотно соприкасалась с органами женской половой системы и кишечником. В итоге операция по удалению матки с придатками заняла 4 часа. Вес опухоли достиг 32 килограммов!

Дмитрий Беглов поблагодарил врачей за проделанную работу, а также призвал женщин уделять внимание своему здоровью и вовремя проходить диспансеризацию.