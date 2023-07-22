В Кузбассе мужчина избил до смерти сожительницу

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА

В Прокопьевске мужчина очень сильно избил свою сожительницу, в результате чего она умерла. Следователи начали расследование.

Как уточнили в СУ СК России по Кузбассу, инцидент произошел вечером 19 июля в квартире сожителей. Между 42-летним мужчиной и его 32-летней возлюбленной по неизвестным причинам произошел конфликт, в ходе которого кузбассовец пустил в ход кулаки - он бил женщину руками по различным частям тела. В результате она скончалась от полученных травм.

- Согласно предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщили в Следкоме.

В отношении прокопчанина возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Мужчину задержали, на допросе он подробно рассказал о случившемся. В итоге его заключили под стражу.

Сейчас проводятся судебные экспертизы, продолжается выполнение иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.