В Кузбассе стартовала образовательно-туристская программа для детей из ЛНР

Школьники из ЛНР познакомятся с историческими местами и достопримечательностями Кузбасса. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Образовательно-туристская программа «Университетские смены» для детей из Луганской Народной Республики стартовала в Кемеровской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Профильную смену «Это про нас» для 50 луганских школьников-старшеклассников и пяти педагогов ЛНР проводит один из вузов Кузбасса. Помимо знакомства с университетом, ребят ждет посещение исторических мест и достопримечательностей региона. С луганскими школьниками будут работать лидеры студенческого самоуправления вуза – организатора программы и специалисты Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Уже известно, что гости из Луганска побывают в Ботаническом саду КемГУ, посетят Мемориал Воину-Освободителю, музеи-заповедники «Томская Писаница» и «Красная горка», побывают на экскурсиях в Ледовом дворце «Кузбасс» и спорткомплексе «Кузбасс-Арена».Также их познакомят с деятельностью Парламента региона, а еще ребята поучаствуют в образовательном лектории «Русский язык и Пушкин» и пройдут патриотический квест в Парке Победы имени Жукова. .

Для многих школьников это первый выезд за пределы ЛНР.

Добавим, что федеральный проект «Университетские смены» реализуется при поддержке Минобрнауки России и «Движения Первых». В рамках проекта для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России. В этом году в программе участвуют более 50 российских университетов.