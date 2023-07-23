Три человека пострадали в ДТП с тремя автомобилями на трассе Алтай-Кузбасс. Фото: Иван ВИСЛОВ

Три человека пострадали в результате ДТП, произошедшего в воскресенье, 23 июля, около 10.00 в Беловском районе на трассе Алтай-Кузбасс. Об этом сообщили в отделении пропаганды Управления ГИБДД по Кемеровской области.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Corolla,двигавшийся в сторону Алтая, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем Suzuki Grand Vitara, а затем с Mitsubishi Colt, которые двигались со стороны Алтайского края, - рассказали в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы различной степени тяжести три человека - водитель и два пассажира автомобиля Toyota Corolla. По словам очевидцев, машину после аварии покорежило так, что извлекать пострадавших приехали сотрудники МЧС. Которые их и передали медикам скорой помощи.

Все пострадавшие были госпитализированы и в настоящее время находятся в больнице.

В связи с этим случаем Госавтоинспекция Кузбасса в очередной раз напоминает водителям о необходимости выбирать для движения такую скорость, которая позволит вовремя среагировать на изменении ситуации на проезжей части. Кроме того, нельзя садиться за руль в утомленном или болезненном состоянии, а перед поездкой на дальние дистанции необходимо убедиться в исправности своего автомобиля.