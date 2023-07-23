В Кемерове открыли движение по улице Леонова

Ремонтные работы на улице Леонова в Кировском районе Кемерова заняли почти три месяца. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В воскресенье, 23 июля, в Кировском районе Кемерова открыли проезд для всех видов транспорта по улице Леонова, на которой с начала мая проводилась реконструкция тепловых сетей под проезжей частью. Из-за ремонтных работ на ней и пришлось ограничить движение, а общественный транспорт - всего 12 автобусных маршрутов - пустить в объезд.

Напомним, изначально работы планировалось завершить в течение месяца, но из-за нестандартного пролегания теплотрассы - трубы огибают расположенную рядом опору ЛЭП, было увеличено время на монтажные работы. Кроме того, коммунальщикам из-за критически высокого износа пришлось заменить и участок квартальной теплосети, которая пересекает улицу Леонова и питает теплом и горячей водой 28 жилых домов и три детских сада. Поэтому работы затянулись.

В воскресенье, 23 июля, после открытия движения на свои обычные маршруты вернулись и автобусы №40, 52, 53, 56, 64, 154, 155, 155А, 158, 158А, 161у, 162. Расписание у них не изменилось.