В четырех районах Кузбасса ввели карантин из-за опасного растения-паразита

В четырех районах Кузбасса - Мариинском, Новокузнецком, Прокопьевском и Тисульском введен карантин из-за растения-паразита - повилики. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

В отличие от соседних регионов на территории Кузбасса повилика встречается, по крайней мере пока, только на территориях садовых участков, в личных подсобных хозяйствах. На землях сельскохозяйственного назначения Кемеровской области очагов повилики нет. Но ситуация может измениться: семена повилики переносятся животными, машинами, водой, ветром, а также с навозом животных, который выступпает в роли удобрения и с семенами сельскохозяйственных культур, если они были плохо очищены от растения-паразита. При этом избавиться от повилики, поразившей овощи, гораздо труднее, чем на луговых травах: понадобится настойчивая и планомерная работа с применением гербицидов и различных агротехник.

Специалисты Россельхозналзора напоминают кузбассовцам, что именно в июле-августе необходимо систематически проводить визуальные обследования посевов, так как только контроль поможет уберечь посевы от этого опасного растения.

Справка "КП"

Повилики (Cuscuta) - род паразитических растений. Этот сорняк наиболее опасен для культурных растений, сочетающий в себе большую жизнеспособность с высокой плодовитостью. Растение представляет из себя нитевидный или шнуровидный, вьющийся, желтоватый, зеленовато-желтый или красноватый гладкий или бородавчатый, лишенный хлорофилла стебель с едва заметными следами листьев в виде чешуек. Растения лишены корней, поэтому питаются они за счет растения-хозяина при помощи присосок и выпивают из него все соки.