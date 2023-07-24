Строителей и коммунальщиков Кемеровской области ждут на площадке UtiliCon

Фото: пресс-служба «Евроэкспо».

В Кемеровской области в рамках исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуются три региональные программы в области строительства: «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды». От успешной деятельности строителей и работников жилищно-коммунального хозяйства напрямую зависят и результаты других федеральных и региональных программ, нацеленных на улучшение демографической ситуации, развитие инфраструктуры, подъем науки и образования. Узнать о том, как задачи исполнения национальных приоритетов, решают коллеги в других регионах, поделиться идеями и планами развития, заключить новые перспективные соглашения, строители и коммунальщики Кемеровской области смогут на площадке международной выставки жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса UtiliCon.

Мероприятие состоится в «Экспофоруме» Санкт-Петербурга с 17 по 20 октября 2023 года, организовано по инициативе и при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Участие в работе UtiliCon включено в календарь руководства Минстроя РФ, государственных служащих федерального, регионального и муниципального уровня. Специалисты рассматривают площадку мероприятия как важное отраслевое событие, направленное на реализацию национальных целей «Комфортная и безопасная среда для жизни» и «Цифровая трансформация», на воплощение стратегических задач развития государственных программ и национальных проектов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

По мнению экспертов, UtiliCon станет ключевым смотром инновационных материалов и технологий, b2b и b2g решений, инфраструктурных проектов и передовых строительных технологий России и зарубежья.

Ежегодно в России проходит множество узкоспециализированных мероприятий на тему ЖКХ и строительства. Выставка UtiliCon и III Международный строительный чемпионат, в рамках которого она проводится, станут флагманским событием, местом консолидации лучших практик и инноваций со всей страны. Впервые на единой площадке соберутся компании, представляющие передовые идеи и решения в сфере ЖКХ, строительства, реконструкции, благоустройства и обслуживания территорий, успешно внедренные в регионах России.

«Такие выставки – это отличная возможность для профессионалов жилищно-коммунального хозяйства и строительного комплекса получить ценные знания и обменяться опытом с коллегами со всеми мира, изучить новинки от ведущих производителей, которые в дальнейшем позволят применить лучшие практики в стройке и ЖКХ», - отметил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Фото: пресс-служба «Евроэкспо».

Участники и гости мероприятия смогут познакомиться с передовыми решениями в области инженерной инфраструктуры, строительства, реконструкции и реновации, провести отраслевой бенчмаркинг, установить полезные долгосрочные связи и найти оптимальные решения для своих проектов. В работе примут участие: ведущие производители и поставщики, застройщики и корпоративные заказчики. Выставка станет крупнейшей отраслевой переговорной площадкой, участие в которой закладывает фундамент успеха компаний и территорий на годы вперед.

В деловой программе на площадке для конструктивного диалога заказчиков и поставщиков современных высокотехнологичных решений в строительстве и ЖКХ, запланированы профессиональные конференции и экспертные сессии для руководителей-практиков, реализующих стратегии национальных приоритетов Российской Федерации.