В Кемерове ребенок едва не выпал из окна

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс.

В Кемерове сотрудники полиции привлекли к ответственности женщину, чей ребенок чуть не выпал из окна многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

О том, что мальчик стоял в проеме окна на втором этаже, правоохранители узнали в ходе мониторинга интернета. В дежурную часть полиции Кемерова об опасной ситуации не сообщалось.

Когда правоохранители приехали на место ЧП, то застали в квартире двоих детей 10 и 6 лет.

- Инспекторы ПДН выяснили, что по данному адресу мать с детьми находилась в гостях у подруги, вместе с которой они употребляли алкоголь и вышли из дома в магазин, оставив малышей одних. Только по счастливой случайности трагедии не произошло, - сообщили в полиции.

На горе-мать составили административный протокол. Собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Детей временно забрала к себе бабушка.