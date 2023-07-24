В Кемерове трамвай №1 вновь изменил маршрут

Фото: администрация г. Кемерово.

Сегодня утром трамвай №1 возобновил движение по своему обычному маршруту – до Знаменского собора. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в эти выходные трамвай временно сократил своей путь, перестав пересекать Искитимский мост. Ограничения были связаны с прокладкой инженерных коммуникаций под трамвайными путями на перекрестке улицы Гагарина и улицы Соборная.

- Строительные работы под трамвайным полотном на перекрестке улицы Гагарина и улицы Соборной завершены в срок, - сообщили в мэрии, подчеркнув, что маршрут трамвая вновь продлен до Знаменского собора.