В Кузбассе создадут новый образовательный кластер «Гостеприимный Кузбасс»

Фото: пресс-служба АПК.

На базе Новокузнецкого торгово-экономического техникума будет создан образовательный кластер «Гостеприимный Кузбасс». Об этом сообщили в пресс-службе администрации регионального правительства.

В кластер войдут Новокузнецкий техникум пищевой промышленности, Осинниковский политехнический техникум и Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания. Готовить специалистов будут по 12 направлениям - под запросы конкретных представителей регионального рынка труда.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, туризм является одной из приоритетных отраслей экономики в регионе.

- Сейчас мы строим в Кузбассе инфраструктуру мирового уровня, важно, чтобы и обслуживание там было соответствующее. Нужно готовить достаточное количество кадров и обеспечивать молодежь достойными рабочими местами в туриндустрии, — подчеркнул он.