25 июля ограничат движение транспорта на кузбасской трассе

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

25 июля на 29-м километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга временно ограничат движение транспорта из-за буровзрывных работ, необходимых строительстве Северо-Западного обхода Кемерова. Об этом предупредили в пресс-службе правительства Кузбасса.

Дорогу будут перекрывать с 12:00 до 17:00. В этот период специалисты произведут два взрыва, каждый раз движение будут ограничивать от 30 минут до 1 часа.

Дорожники попросили автомобилистов заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.