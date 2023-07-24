В Кузбассе туриста эвакуировали в больницу из-за травмы

Фото: ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

В Кузбассе 40-летнего туриста эвакуировали в больницу из-за полученной травмы. Об инциденте рассказали в ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса».

ЧП произошло на Поднебесных Зубьях возле приюта Рубановский. Мужчина травмировал голень правой ноги, и ему срочно требовалась медицинская помощь. Прибывшие на место ЧП спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда на носилках транспортировали пострадавшего, затем на поезде доставили в Новокузнецк.