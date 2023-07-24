В Кузбассе пропала без вести брюнетка с голубыми глазами

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

В Юрге пропала без вести 34-летняя Елена Владимировна Нагайцева (Малетина). Ориентировку с приметами женщины разместили в соцсетях волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

19 июля горожанка ушла из дома в неизвестном направлении, и с тех пор о ней не было никаких вестей.

Сообщается, что пропавшая высокого роста (170 см), плотного телосложения, у нее черные волосы, голубые глаза. Она была одета в темно-синее платье и темно-коричневые шлепанцы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении жительницы Юрги или готов оказать помощь в ее поисках, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52.